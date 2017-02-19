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اليمن.. القوات الحكومية تنتزع مواقع من «الحوثيين» غربي تعز

اليمن.. القوات الحكومية تنتزع مواقع من «الحوثيين» غربي تعز

العالم العربى
القوات اليمنية

اليمن.. القوات الحكومية تنتزع مواقع من «الحوثيين» غربي تعز

وكالات 19 فبراير 2017 02:57

تمكَّنت القوات الحكومية اليمنية والمقاومة الموالية لها، السبت، من انتزاع مواقع تابعة لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثي" وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح غرب مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

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وقال بيانٌ صادرٌ عن المركز الإعلامي للمقاومة الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حسب "الأناضول": "أبطال الجيش الوطني حرروا جبل الحرم وتبة صوره وقحفة عبل في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز". 


وأضاف أنَّه خلال التحرير، قُتل ثلاثة من مسلحي جماعة "الحوثي"
 وأُصيب سبعة آخرون، فضلًا عن إصابة أربعة جنود من القوات الحكومية.


واتهم البيان "الحوثيين" باقتحام منازل المواطنين في قرية تبيشعه بالمنطقة، ونهب ممتلكاتهم وتهجيرهم بشكل قسري، قبل إحراق العديد من المنازل.


ويحاصر مسلحو الحوثي مدينة تعز من منطقة الحوبان وشارع الستين في الشرق والشمال، فيما تحدها السلاسل الجبلية من الجنوب.


وفي 18 أغسطس الماضي، تمكَّن الجيش اليمني، بمساندة المقاومة الشعبية، من كسر الحصار جزئيًّا من الجهة الجنوبية الغربية في عملية عسكرية، وسيطروا على طريق الضباب، فيما يواصل "الحوثيون"، السيطرة على معبر غراب غربي المدينة.


ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وصالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير أرقام أممية إلى أن النزاع أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص.

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