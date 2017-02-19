اليمن.. أزمة نفطية تهدِّد بتوقف مستشفيات عدن عن العمل

حذَّر أطباء وعاملون في مستشفيات عامة وخاصة ومراكز غسيل الكلى في محافظة عدن جنوبي اليمن، السبت، من كارثة صحية قد تقع جراء انعدام المشتقات النفطية.



وقال عاملون في مستشفيات الجمهورية "حكومي" وحويلات وصابر والبريهي "خاصة"، لـ"الأناضول"، إنَّ كارثة صحية باتت محدقة بالكثير من المرضى جرَّاء نفاذ مخزون المشتقات النفطية لدى المستشفيات.



وتشهد عدن -العاصمة المؤقتة لليمن- منذ نحو شهر أزمة خانقة في المشتقات النفطية، دفعت المواطنين الى التظاهر مرات عدة.



ولفت المتحدثون إلى أنَّ مولدات الكهرباء الخاصة في المستشفيات أوشكت على التوقُّف، جرَّاء نفاذ المشتقات النفطية "الديزل"، الأمر الذي سيؤدي الى توقف العمل في تلك المرافق الصحية.



وأدَّى نفاد المشتقات النفطية في عدن والمحافظات المجاورة لها إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء، والتي وصلت إلى 14 ساعة يوميًّا، فضلًا عن انقطاع إمدادات المياه عن بعض المناطق.



وخفَّت حركة السيارات بشكل كبير في معظم شوارع المدينة، فيما تتوقف معظم عربات الأجرة أمام محطات الوقود، على أمل وصول المشتقات إليها.



ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثي" وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلِّفةً أوضاعًا إنسانية صعبة، فيما تشير أرقام أممية إلى أنَّ النزاع أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص.