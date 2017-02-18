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رئيس اليمن: إدارة ترامب منسجمة معنا ضد إيران

رئيس اليمن: إدارة ترامب منسجمة معنا ضد إيران

العالم العربى
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

رئيس اليمن: إدارة ترامب منسجمة معنا ضد إيران

وكالات 18 فبراير 2017 17:44

قال اليمني" target="_blank">الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إنَّ توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب تنسجم مع التوجهات اليمنية فيما أسماه "مكافحة الإرهاب ووضع حد للتدخُّل الإيراني في المنطقة".

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جاء ذلك خلال لقاء هادي والسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما نقلته "الأناضول" اليوم السبت عن وكالة "سبأ".


وذكرت الوكالة اليمنية: "هادي بحث مع تولر التعاون والتنسيق المتميز بين البلدين على مختلف الصعد ومنها ما يتصل بقضية مكافحة الإرهاب والتدخل الإيراني في المنطقة عبر أذرعها الانقلابية"، في إشارة إلى جماعة أنصار الله "الحوثي" وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.


من جانبه، عبَّر السفير الامريكي عن اهتمام إدارة بلاده باليمن والعمل مع هادي لتعزيز هذه العلاقة وتطويرها ووضع حد للقوى المتربصة بأمن اليمن واستقراره من القوى المتطرفة والتدخل الإيراني وأدواته في المنطقة، حسب تعبيره.


وسبق أن وجَّه اليمني" target="_blank">الرئيس اليمني اتهامات لإيران بدعم مسلحي الحوثي المسيطرين على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بالأسلحة.

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# الرئيس_اليمني # عبد_ربه_منصور_هادي # اليمن # مسلحين
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