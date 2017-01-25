الرئيس اليمني يثمّن جهود الإمارات في دعم "الشرعية"

ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي جهود الإمارات في "دعم الشرعية" ببلاده، مشيرا إلى تلك المواقف ستبقى "محط اعتزاز اليمنيين على الدوام".

جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الإماراتي الخاص إلى اليمن العميد علي الأحبابي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن.

وتأتي زيارة المسؤول الإماراتي، عقب الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية، في جبهة الساحل الغربي، والدور الإماراتي البارز في تلك المعارك، ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وبحسب مصدر في الرئاسة اليمنية، فقد بحث هادي مع المبعوث الإماراتي، أوجه التعاون والمساعدات التي تقدمها الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالمجهود الحربي والإنساني ومختلف المجالات.

وعبر "هادي" عن امتنانه وتقديره لمجمل الجهود، التي تقوم بها الإمارات لدعم اليمن في إطار موقفها الداعم والبارز ضمن التحالف العربي.

كما عبر عن "اعتزاز" الشعب اليمني بالمواقف الأصيلة لمساندة الشرعية في اليمن، والتي ستكون على الدوام محط اعتزاز وتقدير من أبناء اليمن كافه، وفق المصدر نفسه، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام.



وتشارك الإمارات بفعالية كبيرة في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهة الساحل الغربي، التي اطلق عليها "الرمح الذهبي"، فضلا عن إشراف قيادات عسكرية إماراتية على عدد من الدفعات العسكرية التي تشارك حاليا في المعارك الدائرة في جبهتي "باب المندب - المخا".

من جانبه، قال المبعوث الإماراتي الخاص إن اللقاء يأتي في إطار المتابعة والتشاور ودعم جهود الرئيس اليمني، وصولا إلى تحقيق الانتصار الدائم للشعب اليمني على "القوى الانقلابية"، في إشارة إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.