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اليمن.. مقتل عناصر بالقاعدة في أول هجوم بعد تولي ترامب

اليمن.. مقتل عناصر بالقاعدة في أول هجوم بعد تولي ترامب

العالم العربى
اليمن.. مقتل عناصر بالقاعدة في أول هجوم بعد تولي ترامب

اليمن.. مقتل عناصر بالقاعدة في أول هجوم بعد تولي ترامب

وكالات 23 يناير 2017 05:58

 قُتل ثلاثة يشتبه أنهم أعضاء في جناح تنظيم القاعدة باليمن. وقال مسؤولون محليون إنهم يعتقدون إنهم قتلوا في هجومين منفصلين بطائرتين أميركيتين بدون طيار.
 

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وإذا تأكد الأمر فسيكون أول هجوم من نوعه منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الجمعة.
 

وذكر المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن رجلين قتلا إثر سقوط صاروخ على سيارة كانا يستقلانها في محافظة البيضاء بجنوب اليمن.
 

وقال مسؤول وشيوخ قبائل إن رجلا ثالثا يشتبه بانتمائه للقاعدة قًتل في هجوم آخر على سيارة بنفس المنطقة.
 

ونفذت الولايات المتحدة عشرات الضربات بطائرات بدون طيار في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يعتبر أحد أخطر أجنحة التنظيم المتشدد.

 

ولم ترسم إدارة ترامب بعد ملامح سياسة واضحة لضربات الطائرات بدون طيار لكن ترامب قال إنه سيدعم التصعيد في قتال الجماعات المتشددة.

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# اليمن # القاعدة # تنصيب_دونالد_ترامب
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