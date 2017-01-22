رئيس التحرير: عادل صبري 03:12 صباحاً | الأحد 22 يناير 2017 م | 23 ربيع الثاني 1438 هـ | الـقـاهـره °

اعلان

اعلان

اليمن.. حظر التنقل بالدراجات النارية ليلاً في تعز

اليمن.. حظر التنقل بالدراجات النارية ليلاً في تعز

العالم العربى
مدينة تعز

اليمن.. حظر التنقل بالدراجات النارية ليلاً في تعز

وكالات 22 يناير 2017 01:03

أعلن الجيش اليمني، حظر التنقل بواسطة الدراجات النارية  ليلاً  في مدينة تعز عقب يوم من مقتل 4 جنود برصاص مسلحين يستقلون دراجات نارية.

اخبار متعلقة

 

وقال المحور العسكري بتعز تابع للجيش في بيان له :”إن القرار يبدأ تنفيذه من السبت، على أن يكون الحظر من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي 16.00 ت.غ ، وحتى السابعة صباحاً 4:00 ت.غ “، دون أن يذكر تاريخاً محدداً لنهاية الحظر.

 

ولفت البيان، إلى أن القرار جاء بعد اجتماع لأعضاء الحملة الأمنية، والتي شُكلت من قِبل القيادات العسكرية والأمنية الخميس الماضي ،دون تفاصيل عنها ، ويهدف إلى “فرض الأمن وبسط الاستقرار”.

 

وجاء القرار بعد قيام مسلحين مجهولين باغتيال 4 جنود من قوات الجيش في حادثين بمدينة تعز مساء الجمعة.

 

وتسعى الحكومة اليمنية التي تسيطر على مدينة تعز، إلى بسط الأمن بها وإعادة الحياة لطبيعتها، غير أن حصار مسلحي جماعة  أنصار الله  الحوثيين لها من عدة جوانب، يصعّب الأمر.

 

وتدهور الوضع الأمني داخل المدينة في الأشهر الماضية، خصوصاً بعد تزايد المواجهات بين عناصر من المقاومة الشعبية الموالية لهادي من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، الذين يغيرون على المدينة بين الحين والآخر.

اقرأ أيضا

مقتل 15 حوثيًا في اشتباكات مع القوات اليمنية بمحافظة تعز

3 قتلى من «القاعدة» في غارة لطائرة بدون طيار باليمن

23 قتيلًا وأسيرًا من مسلحي «الحوثي - صالح» شرقي صنعاء

# اليمن # مدينة_تعز # الحوثيين # الجيش_اليمني
  • تعليقات فيسبوك

    • اعلان

    المزيد من الاخبار

    ليبيا.. إغلاق خط غاز يتسبب في خسائر 18 مليون دولار

    ليبيا.. إغلاق خط غاز يتسبب في خسائر 18 مليون دولار

    اليمن.. حظر التنقل بالدراجات النارية ليلاً في تعز

    اليمن.. حظر التنقل بالدراجات النارية ليلاً في تعز

    سوريا.. استقالة قياديين اثنين من جبهة فتح الشام

    سوريا.. استقالة قياديين اثنين من جبهة فتح الشام

    الأمن اللبناني يحبط عملية انتحارية في شارع الحمرا ببيروت

    الأمن اللبناني يحبط عملية انتحارية في شارع الحمرا ببيروت

    تفجير سيارة مفخخة خلف السفارة المصرية بطرابلس الليبية

    تفجير سيارة مفخخة خلف السفارة المصرية بطرابلس الليبية