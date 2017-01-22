اليمن.. حظر التنقل بالدراجات النارية ليلاً في تعز

أعلن الجيش اليمني، حظر التنقل بواسطة الدراجات النارية ليلاً في مدينة تعز عقب يوم من مقتل 4 جنود برصاص مسلحين يستقلون دراجات نارية.

وقال المحور العسكري بتعز تابع للجيش في بيان له :”إن القرار يبدأ تنفيذه من السبت، على أن يكون الحظر من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي 16.00 ت.غ ، وحتى السابعة صباحاً 4:00 ت.غ “، دون أن يذكر تاريخاً محدداً لنهاية الحظر.

ولفت البيان، إلى أن القرار جاء بعد اجتماع لأعضاء الحملة الأمنية، والتي شُكلت من قِبل القيادات العسكرية والأمنية الخميس الماضي ،دون تفاصيل عنها ، ويهدف إلى “فرض الأمن وبسط الاستقرار”.

وجاء القرار بعد قيام مسلحين مجهولين باغتيال 4 جنود من قوات الجيش في حادثين بمدينة تعز مساء الجمعة.

وتسعى الحكومة اليمنية التي تسيطر على مدينة تعز، إلى بسط الأمن بها وإعادة الحياة لطبيعتها، غير أن حصار مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين لها من عدة جوانب، يصعّب الأمر.

وتدهور الوضع الأمني داخل المدينة في الأشهر الماضية، خصوصاً بعد تزايد المواجهات بين عناصر من المقاومة الشعبية الموالية لهادي من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، الذين يغيرون على المدينة بين الحين والآخر.