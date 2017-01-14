الجيش يقتل 11 من الحوثيين خلال تصديه لهجوم شرقي اليمن

أعلن الجيش اليمني أنه قتل، اليوم السبت، 11 من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أثناء تصديه لهجوم على مواقعه في مديرية "بيحان" بمحافظة "شبوة"، شرقي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إن "وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر هجوم شنه مسلحو الحوثي وقوات صالح، باتجاه المواقع التي سيطر عليها الجيش مؤخراً".



وأشار البيان، إلى أن "11 مسلحاً من جماعة الحوثي وقوات صالح قتلوا، فيما جرح آخرون (لم يحدد عددهم) خلال صد الهجوم".



ولم تصدر جماعة الحوثي، أية بيانات، تعليقاً على ما أورده المركز الإعلامي، وعادةً ما تتجنب الجماعة الإعلان عن خسائرها في الأرواح أو المواقع.



وأطلق الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، مسنوداً بقوات التحالف العربي، نهاية ديسمبر العام المنصرم (2016)، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة الكاملة على مديريتي عسيلان وبيحان من مسلحي "الحوثي" و"صالح"، الذين سيطروا عليها في مارس 2015، وأسفرت العملية حتى اللحظة عن سيطرة الجيش على بعض المواقع.



وتتكون محافظة شبوة من 17 مديرية، تقع 15 منها وفي مقدمتها مدينة عتق عاصمة المحافظة، تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لا تزال مديرية بيحان وأجزاء من مديرية عسيلان تحت سيطرة مسلحي "الحوثي" و"صالح".



ومنذ 26 مارس 2015، يشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات "صالح"، استجابة لطلب الرئيس هادي، بالتدخل عسكرياً لمنع سيطرتهما على كامل البلاد، بعد بسط نفوذهما على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.