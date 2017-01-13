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الجيش اليمني والمقاومة يحرران كامل مديرية ذباب

الجيش اليمني والمقاومة يحرران كامل مديرية ذباب

العالم العربى
الجيش اليمني

الجيش اليمني والمقاومة يحرران كامل مديرية ذباب

وكالات 13 يناير 2017 20:05

تمكَّنت القوات الموالية لـ"الشرعية" في اليمن، ممثلةً في قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني، بدعمٍ من قوات التحالف العربي، من السيطرة على كامل مديرية ذباب والمناطق المحيطة بها.

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وقال قائد المنطقة الرابعة في الجيش اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي - في تصريحاتٍ أوردها "24"، الجمعة: "القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن قدّمت بما تمتلكه من خبرات وقدرات متنوعة الإسناد الفعال لقوات المقاومة والجيش اليمني، ما ساهم في دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من مديرية ذباب والمناطق المحيطة، بها بما في ذلك مدينة ذباب الساحلية وسلسلة جبال ذباب وجبال الخزان والنمر والسنترال والعمري".


وأضاف: "تحرير مديرية ذباب جاء ضمن العمليات الواسعة التي تشنها قوات الشرعية مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير كامل التراب اليمني، خاصة السواحل اليمنية، وذلك بعد تعنت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ورفضهما جميع الحلول السلمية والمبادرات السياسية المختلفة".


وكانت ميليشيا جماعة أنصار الله "الحوثي" وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد صالح تستغل موانئ ومرافئ اليمن خاصة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في تهريب الأسلحة والذخائر عوضًا عن استخدامها لتوفير متطلبات الشعب اليمني الذي تزداد حالته سوءًا في المناطق التي تسيطر عليها في الوقت الذي يتاجر فيه الحوثي والمخلوع صالح بمعاناة الشعب اليمني لأغراض دعائية.

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# الحرب_في_اليمن # الحوثيين # الجيش_الوطني_اليمني # المقاومة_الشعبية
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