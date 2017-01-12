5 قتلى من قوات «الحوثي - صالح» في غارات لـ«التحالف» شرقي اليمن

قُتل خمسة من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثي" وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المتحالفة معها، اليوم الخميس، في غارات شنَّتها مقاتلات التحالف العربي، على محافظة شبوة، شرقي اليمن.



وأفادت وكالة "سبأ" الرسمية، بأنَّ خمسةً من عناصر "الحوثي" وقوات صالح قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في غارات لـ"التحالف" استهدفت تجمعًا لهم في مدرسة الهجر غرب مديرية عسيلان بالمحافظة، حسب "الأناضول".



وأضافت أنَّ غارةً أخرى لـ"التحالف" دمَّرت مركبة عسكرية لقوات الحوثي وصالح كانت محملةً بالذخائر والمتفجرات شرق محطة الهديبي، بمديرية بيحان في شبوة.



ولم يصدر عن الحوثيين، بيانات بهذا الخصوص، وعادةً ما تتحفظ الجماعة على الإعلان عن خسائرها.



وأطلق الجيش الوطني اليمني - مسنودًا بقوات التحالف العربي، نهاية ديسمبر الماضي، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة الكاملة على مديريتي عسيلان وبيحان من قضبة مسلحي "الحوثي وصالح"، الذين سيطروا عليها في مارس 2015، وأسفرت العملية حتى اللحظة عن سيطرة الجيش على بعض المواقع.



وتتكون محافظة شبوة من 17 مديرية، تقع 15 منها وفي مقدمتها مدينة عتق عاصمة المحافظة، تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لا تزال مديرية بيحان وأجزاء من مديرية عسيلان تحت سيطرة مسلحي "الحوثي" و"صالح".

