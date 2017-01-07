رغم الفقر وتوقف الرواتب .. افتتاح أكبر مول في اليمن

افتتح وكيل محافظة صنعاء، عبدالله العنسي، أكبر مركز تجاري في اليمن "سما مول" للتسوق في محافظة صنعاء، بتكلفة قدرها 14 مليون دولار أي أكثر من 35 مليار ريال يمني، بحضور جماهيري كبير وسط وضع اقتصادي ومعيشي سيء يعيشه اليمن، نتيجة استمرار الحرب بين أطراف النزاع منذُ عامين .



وقال " العنسي" في تصريحات للصحفيين إن هذا المركز يعد الأول من نوعه في محافظة صنعاء، وسينعش خرانة الدولة والبنك المركزي، من خلال الإيرادات المتمثلة في الضرائب والزكاة، وغيرها من الإيرادات القانونية المختلفة، بعد أن عصفت الأزمة المالية بالبلاد.



وقال "بسام الناظر أحد الإداريين بالمول إنه بمناسبة افتتاح مركز سما مول توجد تخفضيات كبيرة في المول بشكل عام تصل الى 40% .

وأضاف في حديثه لـ"مصر العربية" أن الافتتاح الكبير يأتي في ظل ظروف صعبة جدا على بلادهم لكن إدارة المول وإدراة المعارض بشكل خاص تحدت هذه الظروف وعرضت تخفيضات لجذب شريحة كبيرة من الناس تشجعهم لى الشراء بعد العزوف الذي يعيشه أغلب اليمنيين بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي المتفاقم .

ويمر اليمن بأزمة سياسية واقتصادية متفاقمة، وتوقف صرف رواتب الموظفين منذ 5 أشهر متتالية .

رسالة تحد

ويرى أسامة البكيري مدير مبيعات في سما مول إن هذا الصرح الاقتصادي الذي افتتحه صالح الرياشي تحدٍ واضح خاصةً إن وضع البلد سيء وتم بناء المبني 3مرات الأولى تعرض للقصف وتأثر المبني بذلك وقصفت القاعة الكبرى فيما بعد ومع ذلك أصر المسؤولون على افتتاحه.



وأضاف البكيري :" كانت هناك صعوبات في نقل البضائع ومع هذا وفرنا أفضل البضائع وبأسعار تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للبلد".





ومن جانبه، قال رجل الأعمال صالح أحمد الرياشي، مالك المشروع، إن افتتاح هذا المركز العملاق في مثل هذه الظروف يأتي تأكيدًا على أن الشعب اليمني لازال قادرًا على العطاء والتميز والبذل، من خلال هذه المشاريع الاقتصادية العملاقة، التي ستدعم خزانة الدولة والبنك المركزي.



وجاء افتتاح هذا المركز التجاري بكلفة 14 مليون دولار، واليمن يعيش أزمة اقتصادية وانعدام الدخل القومي للدولة وسط انقطاع رواتب الموظفين منذُ 5 أشهر متتالية " نتيحة الحرب الدائرة في البلاد .

وتقول تقارير دولية حديثة إن 14 مليون ونصف يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ونقص الخدمات الأساسية وإن 21 مليون مواطن لايحصل على مياة صالحه للشرب.