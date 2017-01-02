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مقتل 16 مسلحا "حوثيا" و 3 من القوات الحكومية بمعارك شرقي اليمن

مقتل 16 مسلحا حوثيا و 3 من القوات الحكومية بمعارك شرقي اليمن

العالم العربى

مقتل 16 مسلحا "حوثيا" و 3 من القوات الحكومية بمعارك شرقي اليمن

وكالات 02 يناير 2017 22:33

قتل نحو 16 مسلحا من جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، اليوم الاثنين، فيما قتل 3 من القوات الحكومية اليمنية، في مواجهات عنيفة بين الطرفين بمحافظة شبوة، شرقي البلاد.

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وقال ماجد عمير الحارثي، مسؤول الرصد والإعلام في "المقاومة الشعبية"، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، إن "مواجهات عنيفة اندلعت في منطقة السليم، غربي مدينة عسيلان، بمحافظة شبوة، بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والجيش والمقاومة من جهة أخرى".

 

وأشار الحارثي، في تصريح للأناضول، أن المواجهات أسفرت عن "مقتل أكثر من 16 مسلحا من الحوثيين وقوات صالح، و3 من قوات الجيش اليمني والمقاومة".

 

وأوضح أن المواجهات شهدت تصاعدا غير مسبوقا إثر هجمات كثيفة ومستمرة يشنها الحوثيون لاستعادة موقعي "السليم" "والسويداء" وجبل "العلم" بمحافظة شبوة، التي سبق للجيش الوطني والمقاومة السيطرة عليها خلال الأيام الماضية.

 

ولفت أن قوات "الحوثي وصالح" شنت منذ ليلة أمس، عدّة هجمات على المواقع المذكورة، إلّا أن قوات الجيش والمقاومة تصدت لها وكبدتها خسائر في عتادها العسكري.

 

وذكر الحارثي أن مقاتلات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، واصلت غطائها الجوي للقوات الحكومية اليمنية في مواقع المعارك التي اندلعت في محافظة شبوة.

 

وكان الجيش اليمني قد بدأ قبل ستة أيام معركة عسكرية واسعة بهدف استعادة مديريتي بيحان وعسيلان، شرقي البلاد، والأخيرة تقع بها عدد من شركات استخراج النفط، ونتج عن العملية استعادة عدد من المواقع بعد ساعات من انطلاقها.

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# الحوثيين # اخبار_اليمن
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