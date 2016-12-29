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الجيش اليمني على أطراف صنعاء.. وهادي يزور مأرب قريبًا

الجيش اليمني على أطراف صنعاء.. وهادي يزور مأرب قريبًا

العالم العربى
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

الجيش اليمني على أطراف صنعاء.. وهادي يزور مأرب قريبًا

وكالات 29 ديسمبر 2016 09:35

أكَّد مسؤول بالحكومة اليمنية أنَّ قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت على مقربة من أطراف العاصمة صنعاء، لافتًا إلى أنَّ مؤسسات الدولة ستعود قريبًا إلى وضعها الطبيعي بعد هزيمة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثي" وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
 
وقال رئيس المجلس الثوري في حضرموت عضو لجنة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني صلاح باتيس، حسب صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الخميس، إنَّ زيارات الرئيس عبد ربه منصور هادي للمحافظات المحررة ستستمر، مشدِّدًا على أهميتها لتطبيع الحياة في المحافظات وعودة الخدمات إليها.

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وأضاف أنَّ هادي سينتقل بعد زيارة حضرموت إلى مأرب، ومن ثمَّ إلى سقطرى والمهرة وقريبًا إلى شبوة وتعز بعد تحريرهما، لافتًا إلى أنَّ زيارة هادي لإقليم حضرموت لها رمزية كبيرة في هذه المرحلة التي تقترب فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة من قوات التحالف العربي من حسم هذه المعركة.

 

وبدأ الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة لتحرير بقية مناطق مأرب، حيث قالت مصادر محلية إنَّ العملية تستهدف تحرير منطقتي المخدرة وهيلان ومركز مديرية صرواح غرب المحافظة، بالتزامن مع استمرار المعارك التي يخوضها الجيش في جبهات نهم عند الأطراف الشمالية الشرقية لصنعاء غداة العملية العسكرية التي بدأها في محافظة شبوة لتحرير مديريتي عسيلان وبيحان.

 

وكثَّف طيران التحالف العربي غاراته على مواقع الميليشيات ومعسكراتها في صنعاء ومحافظات ذمار وصعدة والحديدة وتعز، موقعاً خسائر ضخمة في صفوف المتمردين وآلياتهم.

 

وأفادت مصادر عسكرية وشهود بأنَّ مقاتلات التحالف استهدفت معسكري ضبوة وريمة حميد جنوب صنعاء ومواقع المتمردين في نهم، كما أغارت على المعسكر التدريبي لقوات الحرس الجمهوري الموالية لعلي صالح غرب مدينة ذمار وسط أنباء أنَّها استهدفت اجتماعًا لقيادات عسكرية كان يعقد داخله، فضلًا عن آليات عسكرية ومخازن للأسلحة والذخيرة.
 

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# الحرب_في_اليمن # الأزمة_اليمنية # عبد_ربه_منصور_هادي
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